في الذكرى الأولى لوفاته.. هذا ما قاله هاني رمزي عن حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هاني رمزي، على توجيه رسالة للفنان الكبير الراحل حسن حسني، تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاته.

ونشر رمزي، صورا له مع الراحل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة عدى سنة على وفاتك يا عم حسن.. لو فضلت سنة أكتب عنك مش هوفيك حقك.. كنت أخ كبير وأب واتعلمنا منك كتير، ولسه هنتعلم من أعمالك اللي باقية لنا.. ربنا يرحمك ويغفر لك".

ورحل الفنان الكبير حسن حسني عن عالمنا يوم 30 مايو 2020، عن عمر يناهز 84 عامًا بسبب أزمة قلبية.

جدير بالذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك حاليا ببطولة مسرحية "أبو العربي" ويشاركه فيها النجوم: داليا البحيري وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحي وعمرو عبد العزيز وآخرون، ومن إخراج تامركرم، تأليف محسن رزق.