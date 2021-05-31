فن ومشاهير

في الذكرى الأولى لوفاته.. هذا ما قاله هاني رمزي عن حسن حسني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان هاني رمزي، على توجيه رسالة للفنان الكبير الراحل حسن حسني، تزامنا مع الذكرى الأولى لوفاته.

ونشر رمزي، صورا له مع الراحل عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "النهاردة عدى سنة على وفاتك يا عم حسن.. لو فضلت سنة أكتب عنك مش هوفيك حقك.. كنت أخ كبير وأب واتعلمنا منك كتير، ولسه هنتعلم من أعمالك اللي باقية لنا.. ربنا يرحمك ويغفر لك".

ورحل الفنان الكبير حسن حسني عن عالمنا يوم 30 مايو 2020، عن عمر يناهز 84 عامًا بسبب أزمة قلبية.

جدير بالذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك حاليا ببطولة مسرحية "أبو العربي" ويشاركه فيها النجوم: داليا البحيري وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحي وعمرو عبد العزيز وآخرون، ومن إخراج تامركرم، تأليف محسن رزق.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا