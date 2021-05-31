هكذا أحيا صلاح عبدالله الذكرى الأولى لوفاة حسن حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان صلاح عبدالله، الذكرى الأولى لوفاة الفنان الكبير حسن حسني، الذي رحل في 30 مايو 2020.

ونشر "عبدالله" صورة مجمعة في إطار واحد تجمع ابنته وحفيدته مع الفنان الراحل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلّق: "الأستاذ مع بنتي وحفيدتي عندما شرفني بالزيارة ثم معي في حفل تكريمه بالنقابة".

وأضاف: "إنها الذكرى الأولى فأرجوكم الفاتحة والدعاء للمعلَم، المُعلم، الأستاذ حسن حسني".

وتوفي الفنان حسن حسني في الساعات الأولى من 30 مايو 2020، عن عمر يناهز 84 عامًا، بسبب أزمة قلبية، ودُفن في صباح اليوم نفسه، وأقيمت صلاة الجنازة على المقابر.