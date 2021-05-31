أسماء أبو اليزيد على البحر وأحمد زاهر مع ابنته الصغرى.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نورهان

نشرت الفنانة نورهان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "فستانا"، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، من أمام البحر.

كارول سماحة

نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، خلال تواجدها بأحد المطاعم.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشعر كيرلي.

أسماء أبو اليزيد

نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مع كلبها من أمام البحر.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة وترتدي "برنيطة"، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صورة تجمعه بابنته الصغرى، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق زاهر على الصورة: "أنا ونوني، صباح الخير".

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها وسط الجبال، ولاقت الصورة إعجاب متابعيه.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.