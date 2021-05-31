"قبّل يده على المسرح".. محمد ثروت يستعيد ذكرياته مع سمير غانم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعاد الفنان محمد ثروت، ذكرياته مع والده والفنان الكبير الراحل سمير غانم، بمقطع فيديو جمعهما على خشبة المسرح.

ونشر "ثروت"، فيديو يجمعه مع سمير غانم عبر حسابه على "إنستجرام"، ووقف الأخير يحييه ويتحدث عن موهبته، قائلاً، إن محمد ثروت تربى أمام عينيه، وكان حريصا على أن يشاهده منذ أن كان طفلا هو ووالده، وتعلق به وطريقة تمثيله وبالمسرح منذ أن كان طفلا، وأنها يسير على طريقته، متابعًا: "لما بشوفه كأني شايف سمير غانم الصغير"، وهو ما جعل ثروت يُقبل يده أمام الجمهور.

وعلّق ثروت على الفيديو: "سنة ٨٧ أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي هي اللي جت من أبويا كابتن ثروت سعيد، تذكرتين مسرح".

وتابع: "الهدية دي غيّرت مجرى حياتي، حفرت جوايا حاجة سابت فيا، حاجة فضلت عايشة جوايا لحد دلوقت، مسرحية (فارس بني خيبان)، أبويا كان عارف إني بعشق سمير غانم وبسرح معاه في أي لحظة بشوفها في التلفزيون، فحب يبسطني قوي في اليوم ده".

وأضاف: "روحنا المسرحية ومن ساعة ما دخل سمير غانم وأنا ماشيلتش عيني من عليه وبعد المسرحية اتصورت معاه أنا وأبويا، الله يرحمك يا كابتن ثروت لأنك أسعدتني طول حياتي، والله يرحمك يا أستاذ سمير لأنك أسعدتنا طول حياتك".

جدير بالذكر أن سمير غانم رحل عن عالمنا مساء الخميس 20 مايو، وتم دفنه عقب صلاة الجنازة عليه ظهر يوم الجمعة 21 مايو، ووافته المنية عن عمر يناهز الـ84 عاما.