"لسه عايشين".. العناية الإلهية تنقذ هاجر الشرنوبي من انقلاب سيارتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أنقذت العناية الإلهية الفنانة هاجر الشرنوبي، من تعرضها لحادث سير بسيارتها على الطريق الدائري الأوسطي.

ونشرت الشرنوبي، صورا لسيارتها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، وعلقت: "الحمدلله لسه عايشين والعربية ما اتقلبتش.. الكوتش ضرب وإحنا ماشيين بسرعة على الطريق الأوسطي، وبما أن الطريق لسه جديد قلنا خلاص كده هنفضل هنا، بس الحمد لله ربنا وقفلنا حد محترم ساعدنا.. شكرا جدا".

جدير بالذكر أن هاجر الشرنوبي شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، أيتن عامر، راندا البحيري، ميرنا نور الدين، أحمد صلاح حسني، إدوارد، أميرة العايدي، إسلام جمال، ومن تأليف إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال.