بالفيديو- سمية الخشاب تفجر مفاجأة عن الراحل سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت الفنانة سمية الخشاب، خلال حلولها ضيفة على برنامج “أسرار النجوم” من تقديم إنجي علي يعرض عبر إذاعة وقناة “نجوم F.M”، أن الفنان سمير غانم كان أول شخص يعطيها فرصة من خلال ظهورها في الفوازير.

وقالت الخشاب خلال اللقاء، إن أول ظهور لها وأول عمل تقدمه كان خلال ظهورها في الفوازير معه. وحكت أنها شاركت في الفوازير وكان في كل يوم يتحدث عن بلد، وظهرت في حلقة الإمارات، وكان يشجعها وعندما يلتقي بها يذكرها أن أول ظهور لها كان معه.

وأكدت أن سمير غانم سيظل باقياً في قلب جمهوره ومحبيه بأعماله الخالدة.

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في دراما رمضان الماضي في مسلسل “موسى” تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.