“قلبي بلاستيك”.. روبي تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت النجمة المصرية روبي جمهورها لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم “قلبي بلاستيك”.

ونشرت روبي عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” مقطعًا من الأغنية، استعدادًا لطرحها خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن روبي عادت للساحة الغنائية بميني ألبوم وتعاونت فيه مع نخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن، وتوما وأمين ومحمد يحيى وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام.

وطرحت روبي منه أغنيات “حتة تانية” و”أنا لو زعلانة” و”واحدة جديدة”.