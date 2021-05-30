يارا تتلقى لقاح كورونا واليونيسف تعلّق: “من أجل مجتمع أكثر صحة للجميع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: تلقت النجمة اللبنانية يارا لقاح “كوفيد–19″، ووثقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ذلك من خلال مقطغ مصوّر تم نشره عبر الصفحة الرسمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وظهرت يارا في المقطع المصوّر وهي تتلقى اللقاح في مركز التطعيم، وحثّت من خلاله الـUNICEF الجمهور على أخذ اللقاح.

وعلّقت صفحة UNICEF الشرق الأوسط على الفيديو بالقول: “عندما نختار اللقاح، فإننا لا نقوم فقط بحماية أنفسنا وعائلاتنا – نحن نقوم بدورنا من أجل مجتمع أكثر أماناً ومستقبل أكثر صحة للجميع. شاهدوا سفيرة اليونيسف يارا تتلقى اللقاح ضد كوفيد 19”.

على صعيد آخر، تواصل الفنانة يارا طرح أغاني ألبومها الخليجي الجديد، إذ أصدرت من الألبوم حتى الآن 3 أغنيات وهي “غير الناس”، و”ما ودعوني”، و“على المكشوف”.