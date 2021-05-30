منتج "فريندز" يكشف وضع "تشاندلر" الصحي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحدث أحد منتجي مسلسل Friends "فريندز" عن وضع بطل المسلسل ماثيو بيري الصحي حاليًا، في محاولة لطمأنة الجمهور.

وأثار مظهر ماثيو بيري، المعروف بشخصية "تشاندلر"، قلق الجمهور في حلقة لم الشمل الأخيرة لأبطال المسلسل، وانتشت شائعات حول عودته للإدمان.

ووفقًا لموقع "جاست جاريد" الأمريكي، كشف المنتج التنفيذي كيفن برايت خطأ الشائعات المنتشرة حاليًا حول الممثل، وأكد أن "بيري" بخير صحة.

وقال برايت: "تحدثت إلى ماثيو، وكان من الرائع رؤيته مجددًا، الناس يقولون ما يقولون ولا أملك قول شيء تجاه الشائعات، سوى أن ماثيو بخير، وهو أفضل حالًا بكثير عن آخر مرة رأيته فيها، وأتطلع لمتابعة تحسنه في المستقبل".





وذكر الموقع، أن الشائعات بدأت فور ظهور إعلان الحلقة الخاصة من مسلسل "فريندز"، عندما تابع العالم طريقة حديث "بيري" المتلعثمة.

وفسر مصدر مقرب من الممثل السبب، في خضوعه لعملية دقيقة في أسنانه قبل الحلقة أثرت على طريقة حديثه وتسبب له في ألم شديد، مؤكدًا أن لا علاقة للمخدرات بالأمر.

وتحدث بيري عن إدمانه خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز"، قائلًا: "كنت أذهب للتصوير متأثرًا بآثار تناول الكحول وهو إحساس في منتهى السوء".

وقال، إن سبب توقفه هو تخوفه من أنه إذا استمر بهذا الحال سوف يموت في اليوم التالي.