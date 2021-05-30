زينب غريب لمتابع وجه لها دعوة للعشاء: "أرجوك ماتحبنيش"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شاركت الفنانة المصرية زينب غريب متابعيها عبر مواقع التواصل صورها بـ"المايوه"، خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى المدن الساحلية.

وتفاعل الآلاف من متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستقرام" مع الصورة التي نشرتها، وظهرت خلالها وسط مياه مدينة الجونة بالغردقة مرتدية ملابس البحر (مايوه).

في التعليقات، عرض أحد الأشخاص على الفنانة الارتباط، وكتب: "زوزو أنا حبيت واحدة من المدرسة، ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، وحبيت واحدة في الجامعة ولما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع".



وأكمل: "وحبيت واحدة في الشغل وبردو لما قولتلها بحبك ماتت بعدها بأسبوع، دلوقتي فاضية أعزمك على العشا الأسبوع الجاي؟"، فردت زينب ساخرة: "أرجوك متحبنيش".



