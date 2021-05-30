مون نايت.. أحدث مسلسل لمارفل يعتمد على الأساطير المصرية القديمة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت استوديوهات مارفل تصوير مسلسل Moon Knight (فارس القمر) للنجم أوسكار إسحاق، بعد شهور من التشويق.

ووفقًا لموقع "كوميك بوك" الأمريكي، يبدو أن مارفل ستحافظ على الفكرة الرئيسية للمسلسل، إذ أظهرت التزامًا بجانب الأساطير المصرية القديمة في العمل الدرامي.





ونشرت استوديهات مارفل، صورة سيلفي حديثة للنجم أوسكار إسحاق خلال تصوير المسلسل، عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

وأشار الموقع، إلى أن صورة أوسكار إشارة قوية، إلى أن مارفل ستلتزم تمامًا بقصص الأساطير المصرية، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلفية صورة إسحاق الأخيرة.

ويتناول المسلسل قصة عميل استخبارات أمريكية تم إنقاذ حياته على يد إله القمر Khonshu.





ووفقًا للأساطير القديمة ظهر الإله رع، إله القمر في صورة يمتلك جسد رجل ورأس صقر، لذلك ينتظر القمر نسخة مارفل عن الإله رع لمعرفة كيف سيتم تجسيده وتناوله في العمل الدرامي.

وذكر الموقع، أن المسلسل قد يتناول أساطير أخرى مثل قصة أوزوريس الشهيرة، الذي قتله شقيقه "ست" ووزع جسده على أنحاء المملكة المصرية القديمة، ثم تولت زوجة أوزوريس، إيزيس، مهمة تجميع هذه الأجزاء.

يصدر المسلسل في 2022 على شبكة ديزني بلس، وهو من بطولة إوسكار إسحاق وإيثان هوك ومي القلماوي، ويشاركه في إخراجه المؤلف والمخرج المصري محمد دياب.