سلمى رشيد تعتلي التريند المغربي بأغنية لابنها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكنت الفنانة المغربية سلمى رشيد من تصدر سباق الترند في اليوتيوب المغربي عبر أغنيتها الأخيرة "حنين بحال ماما".

وظهرت سلمى رشيد في أغنيتها الأخيرة، التي يعني اسمها "حنون كأمي"، رفقة طفلها ينيس الذي ولد عام 2019.



وحصدت الأغنية المُصورة مئات الآلاف من المُشاهدات مُباشرة بعد بثها عبر موقع اليوتيوب، ما جعلها تحتل خلال أقل من 24 ساعة المرتبة الثالثة من التريند المغربي.



ويُذكر أن أغنية “حنين بحال ماما”، من كلمات محمد أمين، ألحان صالح مجاهد، وإخراج كريم مرتضى, كما شارك “ينيس” طفل الفنانة سلمى رشيد في فيديو كليب الأغنية الجديدة.





وقبل يومين، نشرت سلمى رشيد عبر حسابها على موقع "أنستقرام" صورة لها رفقة ابنها، مصحوبة بتعليق يُعلن عن عملها الذي جمعها وابنها ينيس.

ومافتئت سلمى رشيد تتغنى بحبها لابنها وأسرتها، إذ نشرت قبل أيام صورةٍ ظهرت فيها برفقة ابنها “يانيس”، إضافة إلى جدتها ووالدتها، وعلَّقت عليها بقولها إنَّها جمعت فيها أحبّ الأشخاص إلى قلبها وكتبت: “جدتي – ماما – أنا – ولدي… أَحب صورة لقلبي”.





واحتلت الفنانة المغربية المرتبة 81 ضمن قائمة أكثر 100 شاب وشابة تأثیراً في أفریقیا، التي أصدرتها منظمة جوائز أفریقیا للشباب. وتعتبر الفنانة الوحیدة ضمن القائمة التي ضمَّت مجموعة من المشاهیر العرب.