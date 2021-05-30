مهووس كيم كارداشيان.. شاب يقتحم منزلها لإقامة علاقة معها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاول معجب مهووس بنجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان اقتحام منزلها وإقامة علاقة معها بعد فترة من المطاردة، فحصلت على أمر تقييدي ضده.

وقال شون هولي محامي كادراشيان إنه حصل على أمر تقييدي لحماية موكلته من المعجب الذي يدعى تشارلز بيتر زيلينوف وهو رجل يبلغ من العمر 32 عامًا، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقع "TMZ".





وأضاف المحامي: "أقر المعجب في أوراق الدعوى أنه يشعر بإحباط خطير لأنه يحاول عبثًا إقامة علاقة جسدية مع كارداشيان، ويواصل إرسال منشورات ورسائل لها ليعلن رغبته في إقامة علاقة جسدية معها، وحاول دخول منزلها مؤخرا".



وأعرب المحامي عن انزعاج كارداشيان (40 عاما) من الواقعة، قائلا إنها تشعر بخوف كبير لأن هذا المطارد وصل إلى منزلها، الذي لا تشارك عنوانه أبدا ولا تعلن عنه لأحد.





أما المعجب فقال في أوراق التحقيقات إنه صور مقاطع فيديو خارج حدود ممتلكات كارداشيان وخارج منزلها، لكن القاضي أمر بابتعاد "زيلنوف" وعدم اقترابه من النجمة لمسافة 100 ياردة في جميع الأوقات.

هذه ليستت الواقعة الأولى في عائلة كارداشيان، إذ حصلت شقيقتها الموديل الشهيرة كايلي جينر على أمر تقييدي ضد مطارد شقيقتها كيندال، الذي ألقي القبض عليه بعد أن غطس في حمام السباحة الخاص بها أبريل الماضي.