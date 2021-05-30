شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة بوليوود أميتاب باتشان يستعرض مسيرة 52 عاما في السينما بصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان، مسيرته السينمائية التي شملت عشرات الأفلام على مدار العقود الأخيرة، في صورة واحدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليجمع مشواره الفني الذي استمر لـ 52 عاماً.

وجاءت الصورة التي نشرها أسطورة بوليوود، عبر حسابه الشخصى من أحد معجبيه، لينشرها ويتفاعل مع جمهوره على تلك المسيرة السينمائية الكبيرة، التي نجح من خلالها بالانتقال للسينما الهندية لمرحلة عالمية.

وتلقى النجم العالمى أميتاب باتشان الجرعة الثانية له من لقاح فيروس كورونا، منذ أيام، وشارك صورة له داخل مركز اللقاحات وهو يتلقي اللقاح، مصحوبة بتعليق عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"انتهت.. آسف آسف أن هذا كان سيئًا حقا".