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شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة بوليوود أميتاب باتشان يستعرض مسيرة 52 عاما في السينما بصورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان، مسيرته السينمائية التي شملت عشرات الأفلام على مدار العقود الأخيرة، في صورة واحدة نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليجمع مشواره الفني الذي استمر لـ 52 عاماً.
وجاءت الصورة التي نشرها أسطورة بوليوود، عبر حسابه الشخصى من أحد معجبيه، لينشرها ويتفاعل مع جمهوره على تلك المسيرة السينمائية الكبيرة، التي نجح من خلالها بالانتقال للسينما الهندية لمرحلة عالمية.
وتلقى النجم العالمى أميتاب باتشان الجرعة الثانية له من لقاح فيروس كورونا، منذ أيام، وشارك صورة له داخل مركز اللقاحات وهو يتلقي اللقاح، مصحوبة بتعليق عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا :"انتهت.. آسف آسف أن هذا كان سيئًا حقا".
وتلقى النجم الهندى، اللقاح، بعد تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا في شهر يوليو الماضى، حيث نقل حينها إلي المستشفي، وكتب وقتها عبر حسابه بموقع "تويتر": "أظهرت نتائج اختبار كوفيد، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".
من ناحية أخرى، يستعد النجم الهندى العالمى أميتاب باتشان، للمشاركة مع الممثلة الهندية ديبيكا بادوكون، للعمل على النسخة الهندى من فيلم The Intern، التي يتم التخطيط للعمل عليها منذ فترة طويلة، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".
فيلم The Intern الأمريكي الأصلى كان من بطولة النجم العالمى روبرت دى نيرو و آن هاثواى، وبالتالي من المقرر أن يلعب باتشان دور روبرت دي نيرو، والذي كان من المقرر أن يلعبه ريشي كابور قبل وفاته فجأة في أبريل 2020، وتلعب بادكون دور آن هاثاواي.
ومن المقرر بدء تصوير الفيلم الهندي الجديد في نوفمبر من العام الجارى 2021، على أن يتم طرحه بدور العرض المختلفة في صيف 2022، وسيقوم بإخراجه أميت رافيندرناث شارما وينتجه سونير كيتربال وديبيكا بادكون، كما تم تعديل السيناريو من قبل أكشات جيلديال وميتش شاه.