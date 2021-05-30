شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يبحث عن اسم لفيلمه الجديد مع المخرج إسلام خيرى وتأليف عمر طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث النجم محمد هنيدى، عن اسم لفيلمه الجديد من إخراج إسلام خيرى، وتأليف عمر طاهر، حيث بدأ صناع الفيلم فى تحضيرات العمل للوقوف على تفاصيل العمل ووضع الخطوط النهائية للعمل واختيار باقى فريق العمل الذين يشاركون فى الفيلم قبل انطلاق تصويره حسبما أكد هنيدى لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى ينتظر هنيدى عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، حيث أوشك المخرج شريف عرفة على الانتهاء من منوتاج العمل استعدادًا للعرض، وحتى الآن لم يستقر صناع الفيلم على موعد نهائى لعرض الفيلم، ولكنه مرشح أن يعرض فى السينمات فى موسم عيد الأضحى المقبل.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شريف دسوقى، جنيا ماهر، عارفة عبد الرسول وعدد آخرمن الفنانين، إضافة لظهورأكثرمن فنان كضيف وعلى رأسهم شيكو، والعمل تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.