شكرا لقرائتكم خبر عن درة: أنا مش حامل رجاء احترام حياتى الشخصية وتوقفوا عن نشر الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة التونسية درة عن استيائها من الشائعات التي تطالها بشكل دائم والتدخل في حياتها الشخصية، حيث علقت على تداول صور وأخبار تفيد بحملها، وكتبت على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "من فضلك توقف عن نشر الشائعات عني انا لست حامل ورجاء احترام حياتي الشخصية شكرا".





وحققت النجمة درة نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "بين السما والأرض" وقت عرضه فى النصف الأول من شهر رمضان المنقضى، ووصفه الجمهور بأنه واحد من أفضل الأعمال فى موسم رمضان، خاصة أن صناعه نجحوا فى تحدى الاقتباس عن قصة الكاتب الكبير صاحب نوبل نجيب محفوظ رغم اختلاف زمن الرواية والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على روح القصة والفكرة الرئيسية، وساعد خروج العمل فى 15 حلقة فى سرعة الإيقاع وتركيز الأحداث مما خلق حالة من الإثارة والتشويق.

وكان أكثر الأشياء اللافتة للنظر من بداية المسلسل، هى الكيمياء الفنية التى تجمع بين النجم هانى سلامة والفنانة درة، والتى دائما ما تؤدى إلى خروج أى عمل يجمعهما إلى النور بطريقة مختلفة وناجحة، وظهر ذلك من خلال أحداث المسلسل بصورة واضحة، والذى يظهرا فيه كزوجان، ولم تكن هذه أول أعمالهما معا فقد جمعهما عدة أعمال من قبل، وهم:

مسلسل "بين السما والأرض" يُعرض فى 15 حلقة، بطولة كل من: هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.