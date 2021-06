شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جو لارا نجم طرزان فى حادث طائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع variety عن وفاة النجم جو لارا، نجمTarzan: The Epic Adventures لعام 1996، وذلك بعدما اصطدمت طائرة صغيرة كان بداخلها ببحيرة تينيسي، وذلك عن عمر 58 عامًا حيث كان بصحبة زوجته جوين وخمسة أخرين، حيث كشفت السلطات عن عدم وجود ناجين في الحادث.

جو لارا ولدت في سان دييجو، كاليفورنيا في 2 أكتوبر 1962، واشتهر بلعب دور شخصية طرزان في فيلم CBS التلفزيوني "طرزان في مانهاتن" في عام 1989 ومسلسلها "طرزان: مغامرات ملحمية "من عام 1996 إلى عام 1997.

جو لارا قدم العديد من الأعمال آخرها كان Summer of '67 عام 2018، Death Game عام 2001، وDoomsdayer عام 2002، ومسلسل The Magnificent Seven في عام 2000، إضافة إلى أفلام الحركة “American Cyborg: Steel Warrior” وغيرها.