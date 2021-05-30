نهال عنبر تكشف تطورات الحالة الصحية لنجل إيناس عز الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن تطورات الحالة الصحية لنجل الفنانة إيناس عز الدين، عقب إعلانها عن إجرائه عملية جراحية في المخ.

ونشرت نهال، صورة لإيناس ونجلها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أرجو الدعاء لابن الفنانة إيناس عز الدين، هو في العمليات حاليًا.. اللهم رب الناس ملك الناس أذهب البأس وأشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما".

وكانت إيناس نشرت صورة لها من نجلها، في وقت سابق اليوم عبر "إنستجرام"، وعلّقت: "اللهم إني استودعتك ابني قطعة من قلبي في كل مكان غابت عنه عيني وعينك لم تغب فاحفظه حفظًا يليق بعظمتك وأنت خير الحافظين".

جدير بالذكر أن آخر أعمال إيناس عز الدين مشاركتها في مسلسل "أفراح إبليس 2" مع جمال سليمان وصابرين وأحمد صفوت وهنادي مهنا، تأليف مجدي صابر وإخراج أحمد خالد أمين.