محمد رمضان ينشر صورة مع بناته.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة تجمعه بابنتيه "حنين وكنز"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلّق رمضان على الصورة قائلا: "بناتي حبايبي حنين وكنز محمد رمضان، ربنا يحفظهم ويحفظ بناتكم جميعًا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "لو سابني"، والتي طرحها قبل يومين مع المطرب ميتري جيمس، عبر قناة الأخير بموقع "يوتيوب".

كما طرح قبل أيام كليبه الغنائي الجديد "المكسب بتاعنا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

ومن ناحية أخرى عُرض لمحمد رمضان مسلسل "موسى"، رمضان الماضي 2021، يشارك في بطولته النجوم هبة مجدي، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.