وفاة نجم فيلم "طرزان" في تحطم طائرة عن عمر يناهز 58 عاما



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

توفي جو لارا، نجم فيلم "Tarzan: The Epic Adventures" عام 1996، يوم السبت 29 مايو، في حادث تحطم طائرة كان بداخلها ببحيرة بولاية تينيسي، عن عمر 58 عاما، وفقًا لموقع variety.

كان "لارا" بصحبة زوجته جوين لارا مع خمسة آخرين، وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن السلطات في مكان الحادث أشارت إلى عدم وجود ناجين.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان نقلته "أسوشيتيد برس"، إن الطائرة من طراز سيسنا سي 501، تحطمت في بحيرة بيرسي بريست بالقرب من سميرنا بولاية تينيسي بعد إقلاعها في حوالي الساعة 11 صباحا يوم السبت، وكانت متجهة إلى مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا.

وليام جوزيف لارا، من مواليد 2 أكتوبر 1962، في سان دييغو بكاليفورنيا، هو ممثل وفنان وموسيقي أمريكي، اشتهر بدور "طرزان" في الفيلم التلفزيوني "طرزان في مانهاتن"، وفي مسلسل "طرزان: مغامرات ملحمية".