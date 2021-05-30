أول تعليق من درة.. هل الفنانة التونسية حامل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة التونسية درة زروق، حقيقة ما تردد عن حملها، عبر حسابها على "فيسبوك".

وكتبت درة: "الرجاء التوقف عن نشر الشائعات عني.. أنا لست حامل، ومن فضلكم احترموا حياتي الشخصية.. شكرا لكم".

وتزوجت دُرة من رجل الأعمال المصري هاني سعد في نوفمبر 2020 في حفل زفاف بمدينة الجونة بحضور العديد من الأصدقاء داخل الوسط الفني.

وعرض لدرة مسلسلها الجديد "بين السما والأرض"، من بطولة هاني سلامة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، وغيرهم، عن قصة الأديب نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، ومن إخراج محمد العدل.