صور الشوارع.. اكتشاف الجمال في تفاصيل الحياة اليومية للناس

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 10:23 مساءً - منذ 11 دقيقة

الصورة معبرة عن ألف كلمة، هذه المقولة تؤكد أهمية الصورة في توثيق أغرب وأجمل اللحظات التي قد يشاهدها أو يعيشها الإنسان في مختلف مراحل حياته.

وينتظر مصور الشارع وقتا طويلا لاقتناص اللحظة المناسبة والتقاط صورة معبرة تنقل للعالم رؤية مختلفة عن حياة الناس العادية، وهو ما تقوم به الكثير من الفنانات ببراعة.

وتقول المصورة غولنارا سامويلوفا مؤلفة كتاب “مصورات الشوارع” في تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” (The New york times) الأميركية إن هناك الكثير من الجدل حول ما يعنيه تصوير الشارع، لكن أفضل ما في هذا الفن هو طريقة الوصول إلى مواضيعه، حيث يتنقل المصور عبر الأماكن العامة ويراقب ويندمج ويلتقط الجمال في كل ما يبدو عاديا، ويرصد بعدسته لحظات السعادة التي لا يلاحظها الآخرون.

وتؤكد سامويلوفا أن الضجة التي أحدثها فوز دونالد ترامب بالرئاسة عام 2016 جعلتها “تستيقظ” مثل كثيرين وتتخذ مبادرات عملية للتغيير، لذلك أنشأت في 2017 حسابا على إنستغرام أطلقت عليه اسم “مصورات الشوارع”، لتسليط الضوء على الأعمال النسائية في هذا المجال الذي يهيمن عليه الذكور تاريخيا

وتستعرض الكاتبة عددا من تلك الصور التي تعكس رؤية فنية لإيقاع الحياة اليومية في مناطق مختلفة من العالم بعدسات نسائية.

ومن بين تلك الصور صورة بعنوان “التسريحة الصاعدة الحمراء” التقطتها جين ليفين عام 2019، تعكس -حسب الكاتبة- إحساسا طاغيا بالحضور، وترصد التفاصيل الدقيقة في مظهر سيدة تدير ظهرها للكاميرا، لكن هويتها تظهر بشكل جلي.



أما الصورة التي التقطتها ميليسا براير في يونتفيل بولاية كاليفورنيا عام 2017 فهي مثال رائع -وفقا للكاتبة- لما تعنيه صورة الشارع من هروب من ضغوط الحياة اليومية واقتفاء لأثر المتعة والسعادة في زحمة الروتين.

كانت ميليسا تجلس في مطعم صغير تحتسي قهوتها عندما لاحظت وجه امرأة اتخذ شكلا غريبا بسبب الحاجز الزجاجي الذي يفصل بينهما، فتنها المشهد السريالي، فالتقطت بعض الصور التي تبدو أنها قادمة من زمن آخر.

أما الصورة التي التقطتها غراسييلا مانيوني فهي عبارة عن مشهد رائع يلتقي فيه تصوير الشوارع مع التصوير الوثائقي، ويبدو الرجل الذي يقف في الوسط كشخصية خيالية في لوحة من لوحات الرسام الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي.