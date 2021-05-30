شاهدوا كيف احتفلت شيرين رضا بعيد ميلاد والدتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: احتفلت الفنانة شيرين رضا بعيد ميلاد والدتها بطريقة طريفة، من خلال حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام”.

ونشرت شيرين صورة والدتها حيث ظهرت وهي مرتدية عدة قبعات فوق بعضها، ويعلوها ببغاء، ووجهت لها رسالة تهنئة بعيد ميلادها باللغة الإنجليزية، قائلة فيها: “عيد ميلاد سعيد ماما، دائماً مبهجة، ودائماً سبب في ضحكنا، أنا أحبك جداً”.

يشار إلى أن مسلسل “حرب أهلية” كان آخر ظهور للفنانة شيرين، حيث شاركت في الحلقة الأخيرة كضيف شرف، والمسلسل من بطولة يسرا وباسل خياط وأروى جودة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.