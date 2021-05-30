شكرا لقرائتكم خبر عن ذا روك يروج لفيلمه الجديد Jungle Cruise بعد سلسلة من التأجيلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النجم العالمي دواين جونسون "ذا روك"، الترويج لفيلمه الجديد المنتظر Jungle Cruise، المقرر طرحه في 30 يوليو المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدها الفيلم؛ بسبب جائحة تفشي فيروس كورونا، التي أثرت بشكل كبير على صناعة السينما.

ونشر جونسون، صورة للبوستر الجديد لفيلمه برفقه النجمة العالمية إيملي بلانت، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ليحمس جمهوره بالفيلم المنتظر.

وأعلن جونسون أن فيلم ديزني الجديد Jungle Cruise سيُطرح فى السينمات وعلى منصة Disney +مقابل 30 دولارًا إضافيًّا فى 30 يوليو المقبل، وتم تعيين الفيلم، الذي تلعب فيه أيضًا دور البطولة Emily Blunt، في الأصل كإصدار سينمائى حصرى.

وحسب تقرير hollywoodreporter، فإن الشركة تواصل تقييم الفوائد المالية لشباك التذاكر الحصرى، بعيدًا عن المنصات وستراقب تعافي دور السينما عن كثب في تحديد كيفية إصدار الأفلام في عام 2022 وما بعده، ولكن هذا قد يعني تحويل عرض الأفلام إلى Disney +.

فيلم Jungle Cruise يدور حول بناءً على رحلة ديزني لاند الترفيهية، حيث يقوم مجموعة من المسافرين بأخذ زورق نهرى صغير عبر غابة مليئة بالحيوانات والزواحف الخطرة، ولكن مع وجود عنصر خارق للطبيعة.

العمل من إنتاج شركتى ديزنى و20th century، فيلم Jungle Cruise من بطولة دواين جونسون، إميلي بلانت، جيسي بليمونس، جاك وايتهول، بول جياماتي، إدجار راميريز، فيرونيكا فالكون، أندي نيمان، رافائيل اليخاندرو، مارك اشورث، داني روفيرا، جيسون نيو، كيم جوتيريز، العمل من إخراج جاومي كوليت سيرا، ومن تأليف جلين فيكارا، مايكل جرين، جون ريكا.