درة تقدم دليلاً جديداً على أنها ليست الزوجة الثانية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: قررت الفنانة التونسية درة ألا تقف صامتة أمام الاتهامات التي توجه لها من قبل بعض متابعيها، بسبب زواجها من المهندس هاني سعد، واتهامها بأنها السبب في ابتعاده عن أولاده، وزوجته الأولى.

وقامت درة بتقديم دليل جديد على أنها تزوجته بعد أن قام بتطليق زوجته الأولى، وذلك في ردها على أحد متابعيها، موضحة أن هذا الطلاق مثبت في عقد زواجها، ما ينفي كل ما يتردد بشأن كونها الزوجة الثانية.

وأشارت إلى أن عقد زواجها تم توثيقه وتسجيله في تونس التي تمنع تعدد الزوجات؛ لذلك لا مجال للشك في كلامها، موضحة أنها لا تستطيع أن تنشر مثل هذا الورق للعامة، لأن هذا الشيء يعتبر أمراً شخصياً ليس لأحد أن يتدخل فيه.

واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، في نوفمبر الماضي، بزفافها إلى المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وشاركت درة في ماراثون الدراما الرمضانية لهذا العام بمسلسل “بين السما والأرض”، بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، ونورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل.