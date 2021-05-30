تأجيل محاكمة عمرو أديب بتهمة سبّ محمد رمضان وذمّه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أجّلت محكمة جنح الشيخ زايد، محاكمة الإعلامي عمرو أديب، بتهمة سب محمد رمضان وذمّه، وتم تحديد جلسة أخرى لها بموعد 12 تموز (يوليو) المُقبل.

واتهم الممثل المصري، الإعلامي الشهير، بتعمد سبه وقذفه، والهجوم عليه في إحدى حلقات برنامجه “الحكاية” بعد نشره فيديو “الدولارات” عقب وفاة الطيار أشرف أبو اليسر صاحب الأزمة الشهيرة معه.

وكان “النهار العربي” قد تواصل مع أحمد الجندي، محامي رمضان، والذي قال: “هذه الدعوى هي تهمة قدح وذم وتشهير وتهديد بالإيذاء واستغلال النفوذ، وهي مُقامة ضد عمرو أديب”.

وأضاف: “الإعلامي المصري خرج في إحدى حلقات برنامجه “الحكاية”، وتحدَّث عن موكلي بطريقة غير لائقة، موجّهاً له بعض الألفاظ التي تُعدّ قدحاً وذماً، وتحوي تهديدات، مُستغلاً نفوذه وسلطته، وأنّ لديه منصّة إعلامية يتحدث من خلالها”.

وختم: “وحوّل الأمر الذي يعدّ موضوعاً عامّاً إلى مسألة شخصية، وتجاوز في الحديث. وهذه هي أسباب رفع دعوى قدح وذم وتشهير وتهديد بالإيذاء واستغلال نفوذ ضده”.

يُذكر أنّ الحرب الكلامية اشتعلت بين الثنائي، على إثر نشر الفنان فيديو، عدّه الإعلامي سخرية من الحُكم القضائي الصادر بإلزامه دفع 6 ملايين جنيه تعويضاً للطيار أشرف أبو اليسر، لتشتعل المشادّات اللفظية بينهما لاحقاً.