هل اخطأت ياسمين رئيس بمشاركتها في أغنية حسن شاكوش؟

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







"الخليج 365": شاركت الممثلة المصرية "ياسمين رئيس" بأغنية مهرجانات شعبية بعنوان «حبيبتي» بالتعاون مع المغني حسن شاكوش، متسببة بردود أفعال متباينة.

رئيس التي بررت مشاركتها في الأغنية بالقول: "أحب تقديم نفسي كفنانة تستطيع القيام بكل أنواع الفنون المختلفة ووجدت مشاركتي الغناء الشعبي مع حسن شاكوش تجربة مميزة وجديدة وخاصة أنها ليست تجربتي الأولى في الغناء فقد قمت من قبل بالغناء في فيلم «الشيخ جاكسون»، وأيضا أغنية فيلم هيبتا".

والمشكلة هنا ليست في مشاركة ممثلة بأغنية مهرجانات وإنما في مساحة وطبيعة هذه المشاركة. فياسمين رئيس التي تخطو خطوات جدية في عالم التمثيل ظهرت كموديل في الأغنية الشعبية أكثر منها كمغنية شريكة في ديو غنائي.

ففي الأغنية التي يبلغ طولها 3.37 ثانية يستأثر شاكوش بالغناء ولا يسمع صوت ياسمين الا لثوان معدودة قرب الختام بينما تكتفي بالتمايل والرقص طيلة مدة الأغنية.

وجودها في العمل الذي حقق أكثر من ستة ملايين مشاهدة خلال أربعة أيام من طرحه شكل إضافة لشاكوش بالتاكيد، لكنه لم يضف لها شيئاً إن لم ينتقص من رصيدها. على عكس تجربة نيللي كريم مع فريق المدفعجية في غناء شارة مسلسل بمليون وش، التي كانت شريكة فعلية في الأغنية مع زميلها آسر ياسين. وإستكملت نجاحها معهم بمشاركتهم الغناء في برنامج "هيتايا".