شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يتعاون مع فهد بن محمد وخالد عياد فى أغنية "مستعجلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فنان العرب المطرب السعودى محمد عبده، لطرح أحدث أغنياته التى تحمل اسم "مستعجلة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد.

وأحيا المطرب محمد عبده، مؤخرا حفلا عن طريق اللايف، في عيد الفطر الماضى، وقدم خلاله باقة متميزة ومتنوعة من أجمل أغنياته التي قدمها خلال مشواره الغنائى منها، "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.

وفي وقت سابق، طرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "يا سيدى سلمان"، كما طرح أغنية "يا أمنيات"، وهى من كلمات تركى آل الشيخ، وألحان عبد الرب إدريس، على يوتيوب.

محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التى يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.