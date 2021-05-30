شكرا لقرائتكم خبر عن A Quiet Place II تحقق التوقعات ويحصد 48 مليون دولار فى 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم A Quiet Place II، التوقعات التي أطلقها النقاد السينمائيون بتحقيقه أكبر افتتاحية في عصر تفشي فيروس كورونا، وحصد الفيلم خلال 48 ساعة ليتربع على المركز الأول في إيرادات الأفلام في عصر الوباء.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد A Quiet Place II، حقق ما يقارب الـ 48 مليون دولار خلال عرضه يوم الجمعة والسبت، متجاوزًا إيرادات فيلم Godzilla vs. Kong، الذي حقق 48.5 مليون دولار في الأيام الخمسة الأولى.

وكان من المقرر عرض الفيلم في مارس الماضى، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع أنحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس، ليتم نقله إلى سبتمبر المقبل، والعودة أخيرًا إلى مايو المقبل.

A Quiet Placeهو فيلم الرعب الذي يُعتبر استكمالاً لنجاح جزئه الأول، الذي دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم، بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.