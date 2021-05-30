شكرا لقرائتكم خبر عن سايمون كاول يلغى ظهوره X Factor Israel بعد اعتداءات جيش الاحتلال على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم العالمي سايمون كاول، إلغاء ظهوره في برنامج X Factor Israel، المقرر انطلاقه بعد عدة أشهر قليلة، كعضو ضمن طاقم تحكيم البرنامج الأشهر في العالم لاختيار المواهب.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن النجم العالمي قرر الغاء مشاركته ضمن طاقم تحكيم البرنامج لأسباب خاصة، بعد تصريحات من شركة Reshet المسئولة عن البرنامج الإسرائيلي، التي أكدت خروج كاول من طاقم التحكيم.

ووسط شائعات عن الغاء العرض الشهير، كشف بعض مسئولي الشركة، أن النجم العالمي سايمون كاول، قرر الغاء ظهوره، بعد الاعتداءات الأخيرة التي خاضها جيش الاحتلال ضد الأبرياء الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكان قد وقع كاول، في أواخر العام الماضي، صفقة للعمل كواحد من الحكام في الموسم المقبل من برنامج اختيار المواهب الموسيقية الإسرائيلي، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره هذا الصيف.

ومن المقرر أن يختار برنامج X Factor Israel، لأول مرة هذا العام، مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية لعام 2022، المقرر عدها في إيطاليا، ومن المرجح ان تكون نيتا برزيلاي ضمن لجنة التحكيم الإسرائيلي، بجانب أفيف جيفن وران دانكر وميري ميسيكا ومارجليت تزاناني.