شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى ومايا دياب ينتهيان من تصوير أغنية "حطالى روج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى كل من المطرب محمود الليثى ومايا دياب من تصوير كليب جديد على طريقة الدويتو يحمل اسم "حطالى روج" فى بيروت من كلمات ملاك عادل وتوزيع اسلام شيبسى وألحان الليثى وإنتاج حمدى بدر، وتحمل طابع البهجة والفرح.



مايا دياب والليثى وحمدى بدر

وطرح مؤخرًا المطرب الشعبى محمود الليثى أغنيتة "قشطة بالزبادى" على موقع يوتيوب، والتى استعان من خلالها بالراقصة البرازيلية لورديانا، واقتبس الليثى لحن أغنية "جدو على" التى قدمها المطرب محمد ثروت للأطفال، وحققت أغنية قشطة بالزبادى ملايين المشاهدات.

وطرحت مؤخرًا مايا دياب، أغنيتها باللهجة المصرية بعنوان "الكعب العالي" من كلمات محمود صلاح وألحان محمد رحيم وتوزيع هادي شرارة، عبر قناتها على اليوتيوب، والكليب من إخراج اللبنانية شيرين خوري.

واستطاعت مايا من خلال هذه الأغنية أن تكون حديث مواقع التواصل الاجتماعى وتصدر هاشتاج "الكعب العالي" المرتبة الأولى في قائمة الأكثر تداولا على تويتر في لبنان وحققت الاغنية بعد ساعات قليلة فقط من إصدارها حوالى نصف مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وتفاعل معها جمهورها ومحبيها بشكل كبير.

وظهرت مايا دياب في كليب الأغنية بطريقة جديدة نالت استحسان عدد كبير من المتابعين وبلوكات مختلفة وبطريقة غريبة تماشيا مع أجواء الأغنية الإيقاعية الراقصة.