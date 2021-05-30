شكرا لقرائتكم خبر عن طليقة على ربيع تشكر والدها على عيد ميلاد ابنتها "مليكة" وتصفه بـ "أحسن أب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت ندى محمود طليقة الفنان على ربيع، بعيد ميلاد ابنتهما "مليكة"، وسط حضور عدد من الأصدقاء والأقارب، خاصة بعد مرض ابنتها منذ فترة قريبة، ووجهت الشكر لكل الأشخاص الذين حضروا عيد الميلاد وهنأوا ابنتها.



ونشرت ندى محمود طليقة على ربيع، فيديو عبر استورى حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات، قالت خلاله: "أنا عاوزة أشكر كل الناس اللى حضرت عيد ميلاد مليكة عشان تفرحها، وكمان بشكر كل الناس اللى سألت عليها لما كانت تعبانة والحمد لله هي بقت أحسن".

وتابعت: "عاوزة أشكر والدى على اليوم الحلو ده وعلى كل سنة بيعمل لابنتى حاجة أحلى من اللى قبلها وبيفرحها وعاوزة أقوله انت أحسن أب، مضيفة: "كمان عاوزة أشكر النجم على ربيع والد مليكة عشان حضر عيد ميلادها أينعم هو مجاش اليومين اللى فاتوا لما كانت تعبانة بس هو حضر عيد ميلادها وفرحها".

وكانت ندى محمود طليقة الفنان على ربيع، نشرت عبر خاصية استوري" حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات، مقطع فيديو من داخل المستشفى، لطفلتها "مليكة" وهي في حالة صحية غير جيدة، وحرصت على شكر كل من قام بالدعاء لابنتها والسؤال عنهما.











