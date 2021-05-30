شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تتعاون مع تامر حسين وعزيز الشافعى بأغنية "اتنين بالليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الديفا سمير لإطلاق أحدث أغنياتها الجديدة التي تحمل اسم "اتنين بالليل"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتصدرت الديفا سميرة سعيد مؤخرًا تريند موقع يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعى بعد طرحها مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "متاهة" ثانى أغنيات ألبومها الجديد، وهى الأغنية التى نالت إعجاب جمهورها ومحبيها فى الوطن العربى.

أغنية "متاهة" من كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقى هانى ربيع، ومن إخراج نضال هانى.

قدمت الديفا سميرة سعيد العديد من الألوان الغنائية والأفكار فى قصص الأغنيات، وهى دائما ما تكون حريصة على تقديم أشكال مختلفة تخرج عن المألوف، وأغنية "متاهة" هى حالة حب أصابها الغموض، وتسير الأمور فى طريق مفقود، تتبدل وتختلف فيه المشاعر.



