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عبير صبري تتلقى لقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة عبير صبري عن تلقيها لقاح فيروس المستجد، اليوم الأحد.

ونشرت "صبري" صورة لها أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله أخدت الفاكسين، ربنا يتمها على خير ويبعد عننا الشر كلنا".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة عبير صبري مسلسل "موسى"، رمضان الماضي 2021، وشارك في بطولته النجوم: محمد رمضان، هبة مجدي، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم.

المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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