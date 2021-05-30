عبير صبري تتلقى لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة عبير صبري عن تلقيها لقاح فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد.

ونشرت "صبري" صورة لها أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الحمد لله أخدت الفاكسين، ربنا يتمها على خير ويبعد عننا الشر كلنا".

ومن ناحية أخرى عُرض للفنانة عبير صبري مسلسل "موسى"، رمضان الماضي 2021، وشارك في بطولته النجوم: محمد رمضان، هبة مجدي، سمية الخشاب، رياض الخولي، وسيد رجب وغيرهم.

المسلسل من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي".