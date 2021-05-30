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مدين يعلن تعافيه وأسرته من فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الملحن محمد مدين، عن شفائه وأسرته من فيروس بعد انتهاء فترة العزل التي خضعوا لها عقب إصابتهم.

وكتب مدين، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "النهاردة الحمد لله أول يوم ليا بعد فترة العزل والشفاء من كورونا أنا وأسرتي، والحمد لله عدت على خير بكرم ربنا.. يا رب يحفظكم جميعا ويحفظ كل غالي عندكم".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الملحن مدين غناء أغنية "شهر البركة" التي طرحها في شهر رمضان الماضي، وهي من ألحانه وتوزيع أحمد عادل وكلمات ملاك عادل.

بينما كانت آخر أعماله في التلحين أغنية "مابقتش شبهي" وهي إحدى أغاني المطرب محمد محيي من كلمات مصطفى مرسي وتوزيع بيرم، ومن إخراج نبيل مكاوي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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