هيفاء وهبي تستعرض سيارتها "لامبورجيني" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور وهي تستعرض سيارتها الفارهة من ماركة "لامبورجيني" باللون الأحمر، وعلقت: "أحمر.. لامبورجيني".

من ناحية أخرى، كانت آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف.

المسلسل عُرض عبر منصة "شاهد vip" في نهاية سبتمبر عام 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن" (Cedars art Production).