"وجعنا لسه زي ما هو".. حفيد الراحل حسن حسني يحيي ذكراه بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا حسن هشام، حفيد الفنان الراحل حسن حسني، ذكرى وفاة جده الأولى التي تحل اليوم الأحد، حيث رحل عن عالمنا في 30 مايو 2020.

وكتب "حسن"، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "زي النهاردة، كان يوم فراقك لحظة ما سبتنا، وسبت جوا كل واحد مننا علامة وألم كبير، هتفضل مثلنا الأعلى في كل حاجة، علمتنا إزاي نحب بعض وإن أهم حاجة هي لمتنا، وجعنا لسه زي ما هو كأنه امبارح".

وأضاف: "علمتني الصبر ويعني إيه تحب شغلك، وإن أهم حاجة حب الناس، كنا بنتعلم منك كل حاجة وكنت أطيب صاحب لكل واحد فينا، ومصدر أمننا وبهجتنا وضهرنا، ومن ساعتها تايهين ومش عارفين نتقبل فراقك، بس لا اعتراض على قضاء ربنا والحمد لله على كل شيء، هتفضل جوه كل بيت فينا".

واختتم: "أصعب حاجة لما يبقى الشخص اللي بيديك أسعد وأجمل اللحظات والذكريات يصبح ذكرى، أراك عما قريب إن شاء الله".

ورحل الفنان حسن حسني عن عالمنا يوم 30 مايو 2020، عن عمر يناهز 84 عامًا بسبب أزمة قلبية.