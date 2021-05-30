"أجمل حكاية في العمر".. حمادة هلال يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

استعاد الفنان حمادة هلال ذكرياته مع والدته، التي رحلت عن عالمنا يوم ٧ يوليو ٢٠٢٠.

ونشر هلال، صورة له مع والدته عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلا: "أجمل حكاية في العمر كله.. أمي الله يرحمها".

جدير بالذكر أن حمادة هلال شارك في دراما رمضان ٢٠٢١ بمسلسل "المداح" بطولة: أحمد بدير، خالد سرحان، نسرين طافش، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وغيرهم.

العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.