أمير شاهين يهنئ كاملة أبو ذكري على زواج ابنتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أمير شاهين، المخرجة كاملة أبو ذكري على زواج ابنتها أبية الشيمي على عمر مجدي، الجمعة الماضية في مدينة الجونة.

ونشر أمير صورًا من حفل الزفاف، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :" ألف مبروك يا أم العروسة يا حلوة".

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن أبرزهم دُرة وزوجها هاني سعد وهالة صدقي وخالد النبوي ومصطفى درويش ومؤلفا مسلسل "بـ100 وش" عمرو الدالي وأحمد وائل وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال كاملة أبو ذكري مسلسل "بـ100 وش" في رمضان 2020، وهو من بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفى درويش وغيرهم، وإنتاج جمال العدل.