"مسافة السكة" للمطرب وليد الشريف تتخطى المليون مشاهدة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حققت أغنية "مسافة السكة"، للمطرب وليد الشريف، نجاحًا كبيرًا بعد إطلاقها منتصف الأسبوع الماضي، حيث تخطت المليون مشاهدة في أول ثلاثة أيام.

أغنية "مسافة السكة" للمطرب وليد الشريف، هي أغنية وطنية تدعم القيادة السياسية في قراراتها المصيرية بشأن القضايا المتعلقة بمستقبل الوطن.

وأبدى المطرب وليد الشريف، سعادته بما حققته أغنية مسافة السكة من نجاحات غير متوقعة وردود أفعال جيدة، مشيرًا إلى أنه كان حريصا طوال الوقت على أن يقدم عملا غنائيًا يحمل هذا اللون (الأغاني الوطنية).

وقال "الشريف" إن أغنية "مسافة السكة"، مهداة إلى أرواح كل شهداء مصر، وخاصة شهداء القوات المسلحة وشهداء الشرطة، وإهداء أيضًا لكل من يقدم روحه الطاهرة فداءً لهذا الوطن.

وأضاف: أهديت أغنية مسافة السكة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإيماني بأن هذا الرجل أعاد للوطن هيبته، واستطاع بحكمة واقتدار أن يرتقي بمصر ويضعها في مكانتها الحقيقية وسط الكبار.

وتابع: اسم الأغنية "مسافة السكة"، مأخوذ من الكلمة الشهيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي قالها في بداية حكمه للبلاد، في إشارة إلى تحرّك مصر وجيشها للدفاع وصدّ أي خطر خارجي يمسّ أمن دول الوطن العربي.

واختتم وليد الشريف حديثه بأنه سعيد بالغناء لمصر وللجيش المصري وللرئيس السيسي

أغنية مسافة السكة، من كلمات الشاعر محمد صالح لباد، وغناء وألحان وليد الشريف، وتوزيع وهندسة صوت أكرم عادل، وإخراج رضا مندور.

كلمات أغنية مسافة السكة

هس اسكت تحارب مين

ده الجيش والشرطة هنا صاحين

من سينا للسودان جاهزين

مسافة السكة يا مصريين

أسود بتحميكي كله فدا ترابك

أنا تحت رجليكي واقف حارس بابك

ميهمناش الموت البركة في شبابك

في الشدة يا بلدي محدش فيوم سابك

لا سد يشغلنا قوتنا في إدينا

ولا موت يخوفنا والله بيحمينا

يا مصر ولادة والخلفة رجالة

ف الحلوة والمرة على راسنا متشالة

ساندة الوطن كله وإن قولتي فعالة

والسيسي ريسنا أسد وتقاله

لا سد يشغلنا قوتنا في إدينا

ولا موت يخوفنا والله بيحمينا

نيل مصر خط أحمر جرب ومد إيديك

وفيوم ما هتفكر قواتنا تقضي عليك

يا سيسي في أي قرار بالعشرة باصمين ليك

في الحرب نكون ملايين يا نيل روحنا نفديك

لا سد يشغلنا قوتنا في إدينا

ولاموت يخوفنا والله بيحمينا