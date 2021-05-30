هنا الزاهد تنشر فيديو من رحلتها إلى "تنزانيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بمقطع فيديو خلال رحلتها الحالية إلى تنزانيا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هنا في الفيديو وهي تتجول وسط الطبيعة، كما حرصت على نشر مقاطع للحيوانات، وتفاعل عدد كبير من جمهور الفنانة الشابة مع الفيديو

من ناحية أخرى شاركت هنا الزاهد في موسم دراما رمضان الماضي 2021، بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، نرمين الفقي، حجاج عبد العظيم، بيومي فؤاد، أحمد عبدالله محمود، خالد أنور، ومحمد مهران وآخرون، وهو من تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.