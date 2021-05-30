نتفلكس وبافتا تعلقان العمل مع منتج بريطاني شهير لاتهامه بالتحرش الجنسي

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أنهت شركة نتفلكس والأكاديمية البريطانية لفنون الأفلام والتلفزيون (بافتا) التعاون مع المنتج الحائز على جوائز رفيعة، تشارلي هانسون، بعد اتهامه من جانب نساء بسوء السلوك الجنسي في الماضي.

واتخذت نتفلكس وبافتا الإجراءات ضد هانسون، بعد أن اتصلت بهما النساء هذا الأسبوع، وقدمن اتهامات جنسية ضده.

وأوقفت نتفلكس عمل هانسون في المسلسل الشهير "بعد الحياة"، وأعرب ريكي جيرفيز، مؤلف ومنتج ومخرج المسلسل، عن صدمته وذهوله من هذه المزاعم بحق المنتج هانسون.

وعلق هانسون وقال "بناء على خلاصة المعلومات التي حصلت عليها، فإن الاتهامات كانت "كاذبة بشكل واضح".

وأرسلت النساء اتهاماتهن إلى بافتا ونتفلكس يوم الاثنين دون الكشف عن هويتهن، وتم الحديث عن القصة لأول مرة من خلال موقع برودكاست.

وعلقت نتفليكس مشاركة هانسون في إنتاج مسلسل بعد الحياة، حيث يجري حاليا تصوير الجزء الثالث.

وقالت نتفلكس في بيان: "في حين أن المزاعم لا ترتبط بفترة عمله في المسلسل، إلا أننا أقلناه على الفور من الإنتاج وأحلنا الأمر إلى الشرطة".

وأضاف جيرفيز: "لقد صدمت وأصبت بفزع عندما علمت بالادعاءات التي أطلقتها عدد من النساء ضد تشارلي هانسون".

وأوضح أنه تم اتخاذ قرار بإبعاده على الفور عن الإنتاج، وأعرب عن ثقته في "معالجة الأمر بدقة".

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وحصل هانسون على جوائز بافتا وغولدن غلوب كأفضل منتج، وعمل في أعمال هامة مع جيرفيز، من بينها فيلم ديفيد برنت: الحياة على الطريق، في عام 2016.

وقال وكلاء المنتج هانسون مؤسسة يونايتد أيجنتس، إنهم لا يعملون معه حاليا وقاموا بإزالة ملفه الشخصي من موقعهم على الإنترنت.

وقالت وكالة يونايتد أيجنتس: "أصابتنا صدمة عندما علمنا بالادعاءات، وأثناء التحقيق في هذه المسألة، توقفنا عن تمثيلنا له".

Getty Images هانسون مع مؤلف ومخرج مسلسل "بعد الحياة" ريكي جيرفيز

وقالت أكاديمية بافتا إنها تلقت عددا من "المزاعم التفصيلية الخطيرة للغاية" ضد أحد الأفراد، دون ذكر اسمه.

وأضافت: "رغم أنه لا يعمل لدينا، فقد اتخذنا على الفور قرارا بتعليق عضويته".

وأوضحت أن بافتا هي مؤسسة خيرية فنية وليس لديها سلطة التحقيق في مزاعم إساءة المعاملة، لذلك قمنا بإحالة الأمر إلى الشرطة.

وقالت إن "السلوك الذي تزعم هذه الحسابات ارتكابه أمر بغيض، ويتعارض تماما مع قيم بافتا وليس له مكان في صناعتنا".

وقال هانسون في بيان من خلال محاميه: "لقد علمت بالمزاعم الموجهة ضدي بخصوص السلوك غير اللائق تجاه النساء منذ سنوات عديدة".

"بناء على الملخصات التي قُدمت إلي، أفهم أن العديد من هذه الاتهامات لم يتم الكشف عن هوية أصحابها، ومن الواضح أنها كاذبة".

وأضاف هانسون أنه لا يوجد أي شكوى واحدة ضده خلال عقود من العمل في هذا المجال، وقال "أنا أرفض بشكل قاطع أي مخالفة من جانبي ، وأدحض بشدة الادعاءات التي وجهت إلي".

"لقد عملت مع مئات الرجال والنساء ودعمتهم خلال حياتي العملية وسأفعل ما هو ضروري لحماية واستعادة سمعتي".

وأكد هانسون أنه سيتعاون أيضا مع أي استفسارات رسمية. وأن المسألة الآن "بين أيدي المحامين".

بي بي سي، التي عملت مع هانسون في الماضي، أعلنت أنها "ضد جميع أشكال السلوك غير اللائق".

وأضافت بي بي سي :"بالطبع سنتخذ الإجراء المناسب إذا تم عرض ادعاءات محددة على بي بي سي بشأن أي شخص أيا كان".