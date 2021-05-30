شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الجناينى: منظومة "المتحدة" الجديدة مشجعة جدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المنتج طارق الجناينى تصريحاته لـ"الخليج 365"، بتوجيه الشكر للمنتج تامر مرسى على مجهوداته خلال الفترة الأخيرة، إذ تولى المسئولية في وقت صعب، واستطاع بلغة الأرقام أن يتولى شركة خسائرها تخطت الـ 400 مليون إلى مكسب 265 مليون جنيه وهذا إنجاز كبير جدًا يحسب له، كما استطاع أن يضبط آليات السوق، كأجور الممثلين.

عبر "الجناينى" عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، فأعضاء مجلس الإدارة الجدد أصحاب خبرة كبيرة ومعرفة بالتسويق، وكل منهم يكمل الآخر من مكانه بداية من الدكتور محمد سمير من الناحية القانونية، والأستاذ حسن عبد الله الذى يجيد إدارة منظمة كبيرة كالشركة المتحدة، ومحمد السعدى بخبرته الكبيرة جدًا في الإعلانات وتجربته الأخيرة في رمضان الماضى خير دليل، بالإضافة إلى وجود تامر مرسى في الإدارة بخبرته الكبيرة، وعمرو الفقى صاحب الخبرة الكبيرة في الإعلام، ووزير الاستثمار السابق أشرف سالمان.

وأكد الجناينى أن المنظومة بأكملها مشجعة جدًا، وتنبئ بأن الفترة المقبلة ستشهد استكمال الإيجابيات التي شاهدناها خلال الفترة الماضية، وعلاج السلبيات، لذلك بعد المؤتمر خرجت متفائلًا للغاية بأن الفترة المقبلة ستشهد ازدهار الإعلام المصرى بوجه عام والدراما المصرية بوجه خاص.