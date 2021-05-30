شكرا لقرائتكم خبر عن عقد قران ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان ومى نور الشريف تهنئها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة مى نور الشريف، متابعيها بصور من حفل عقد قران ابنة الفنان الراحل صلاح رشوان، عبر حسابها على إنستجرام، متمنية لها السعادة في حياتها الزوجية.

وكتبت مى، على الصور، قائلة: "حبيبتي باكينام بنت حبيبي وصديقي الفنان صلاح رشوان، تم بحمد الله كتب كتابها، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير.. ربنا يسعد قلبك ويحفظك".







مى نور الشريف

ورحل الفنان صلاح رشوان بعد معاناة مع مرض السرطان، في باريس عام 2017، عمل فى المسرح والسينما وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية وكانت من أشهر أدواره دوره الشهير فى مسلسل "المال والبنون" حيث مثل دور شخصية رجل بسيط باسم "عبادة العقاد" الذى يحاول تربية أولاده بعيدا عن المال الحرام، ومن أبرز أدواره الشخصية أيضا فى مسلسل "الدالى" حيث قام بدور رفقى عزيز" الذى قام ببطولته مع الفنان نور الشريف وفيه يقوم بدور رجل مسيحى مساعد والصديق الوفى لسعد الدالى.

أما عن أعماله السينمائية فمن أهمها (الطـاووس، وتمضى الأحزان، وأهل القمة) ومن أشهر أعماله التليفزيونية (كيكا على العالى والخواجة عبد القادر والبحر والعطشانة والمزرعة وميراث الريح وليل وثعالب وابن الأرندلى وعزيز على القلب والدالى وعسكر وحرامية ونور الصباح وعايش فى الغيبوبة ولا أحد ينام فى الإسكندرية والحب بعد المداولة وخان القناديل وامرأة من نار وعفريت القرش وفارس الرومانسية وأم كلثوم وحضرة المحترم ويوميات ونيس وقاسم أمين) وغيرها من الأعمال.