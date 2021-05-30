شكرا لقرائتكم خبر عن الموت يفجع حجاج عبد العظيم مرتين في 4 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الفنان حجاج عبد العظيم، مؤشرات البحث بعد إعلانه وفاة شقيقته فاطمة التي رحلت عن عالمنا منذ يومين، وساند عدد من الفنانين زميلهم حجاج عبد العظيم على صفحات التواصل الاجتماعى حيث كتب الفنان صلاح عبد الله: "الدوام لله ..قلبي معاك يا حبيبي ..ربنا يرحمها ويثبتها ويعفو عنها ويرزقها نعيمه".

وكتب الفنان هاني رمزي: "البقاء والدوام لله يا حبيبي، وربنا يعزيكم ويصبركم يا رب".

وكان قد أعلن مؤخرا الفنان حجاج عبد العظيم، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، عن وفاة أخته فاطمة، وعلق قائلاً: أختى الغالية الحنونة التى كانت بمثابة الأم.. فاطمة عبد العظيم.. أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة.. مع ألف سلامة يا غالية.



تغريدة حجاج عبد العظيم

وكان الفنان حجاج عبد العظيم، قد أعلن يوم الإثنين الماضي، وفاة شقيقة زوجته، بعد صراع مع المرض، مطالبًا الجمهور، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "توفت أخت زوجتي بعد صراع مع المرض.. اللهم اغفر لها واعفو عنها وأدخلها فسيح جنتك



تغريدة حجاج عبد العظيم

ويشارك الفنان حجاج عبد العظيم في مسرحية "أبو العربى" من بطولة هانى رمزى وداليا البحيرى ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز وآخرون، ومن إخراج تامركرم، تأليف محسن رزق.

وشارك الفنان حجاج عبد العظيم في موسم رمضان الماضى بمسلسل إذاعى يحمل اسم "الصهبجية"، ويذاع على راديو مصر، من بطولة كل من: إيمان السيد وميرنا وليد وراندا البحيرى، وأذيع يوميا قبل الفطار.