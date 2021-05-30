شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج محمد عبدالعزيز لـ"الخليج 365": صحتى زى الفل وكريم معايا طول الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج الكبير محمد عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حالته الصحية حاليًا مستقرة وأحسن بكثير بعد تعرضه مؤخرًا وإصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أنه يتواجد حاليًا في أحد المستشفيات ويأخذ بروتوكول العلاج بناء على أمر الطبيب المعالج، مشيرًا أن نجله النجم كريم عبد العزيز بجانبه طول الوقت ولم يتركه لحظة، ومن المقرر خروجه غدًا من المستشفى.

وكانت قد أفادت مؤخرًا مصادر فنية لـ"الخليج 365"، بإصابة المخرج الكبير محمد عبد العزيز، والد النجم كريم عبد العزيز وشقيق المخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية بفيروس كورونا المستجد، ونقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

محمد عبد العزيز، مخرج مصرى قام بإخراج العديد من الأفلام السينمائية المهمة، ولد فى 7 أغسطس عام 1940، وهو والد النجم كريم عبد العزيز، وشقيق المخرج عمر عبد العزيز.