شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يبدأ فى قصة حب جديدة بعد التغلب على أنجلينا جولى بقضية الحضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجم براد بيت، يعيش أفضل أوقاته حاليًا على الصعيد الشخصى بعدما تمكن من الفوز في قضيته الأخيرة ضد أنجلينا جولى، وتمكن من نيل حضانة مشتركة رغم رفضها، حيث ذكر موقع ذا ميرور بناءً على مصدر خاص له، أن براد بيت بدأ في طريقه لدخول قصة حب جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف موقع ذا ميرور أن براد بيت وضع نصب عينيه منذ فترة الفوز بقلب الممثلة الصاعدة اندرا داى، وهو ما أكدته كواليس حفل الأوسكار الأخير الذى حضره الثنائى حيث ذكر تقرير ذا ميرور أن الثنائى تغزلا في بعضهما خلف ستار الحفل الشهير.



براد بيت واندرا داي

من ناحية أخرى تعد أندرا داي من أشهر الممثلات التي يتصاعد اسمها بقوة، وأفضل دليل على ذلك فوزها بجائزة أفضل ممثلة بحفل الجولدن جلوب عن دورها بفيلم the united states vs Billie holday.

من ناحية أخرى تصدر قرار حصول النجم العالمي براد بيت على حضانة مشتركة لأبنائه مع أنجلينا جولي عنوان صحف هوليوود، أول أمس حيث تم منح براد بيت وأنجلينا جولي حضانة مشتركة لأطفالهما الخمسة، ويأتى القرار بعد أن خاض النجمان المنفصلان معركة حضانة سيئة على مدى السنوات الخمس الماضية، منذ إعلان انفصالهما.

وقال مصدر لموقع Page Six: "كان هناك تغيير كبير في اتفاقيات الحضانة بناء على قرار مفصل للغاية اتخذه القاضي.. وكان براد يحاول فقط قضاء المزيد من الوقت مع أطفاله، وكان من الواضح أن أنجي فعلت كل ما في وسعها لمنع ذلك".