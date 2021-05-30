شكرا لقرائتكم خبر عن إيمي سمير غانم تطالب متابعيها بالدعاء لوالدتها.. وتؤكد: اللهم رد عافيتها وارحم ضعفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة إيمي سمير غانم متابعيها اليوم بالدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بالشفاء، حيث إنها مازالت في المستشفى لحين تحسن حالتها الصحية، ونشرت إيمي صورة معلقة عليها بـ"اللهم اشف دلال عبد العزيز فأنت أعلم بحالها اللهم رد عافيتها وخفف عنها وارحم ضعفها وقلة حيلتها، ربي اشفيها شفاء لا يغادر سقما يامن تعيد للمريض صحته ويامن تستجيب دعاء اليائس الضعيف أن تلطف بجسدها وتكتب لها الشفاء العاجل"

وكان قد كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية.

وقال حسني، في مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي: "أوجه التحية للأطباء المشرفين على حالة الفنانة دلال عبد العزيز، لكنها مازالت تحتاج للأكسجين بجرعات عالية، ونتمنى لها الشفاء العاجل بإذن الله تعالى".

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن قبل نحو أسبوع عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، سلبية مسحة الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز من فيروس كورونا.