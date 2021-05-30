شكرا لقرائتكم خبر عن أحن أب وجد وزوج أم .. صور تنشر لأول مرة لحسن حسنى وعائلته فى ذكراه الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الأولى لوفاة المبدع الكبير حسن حسنى جوكر الفن وأبو الكوميديانات الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 30 مايو العام الماضى بعد رحلة عطاء فنى وإنسانى كبيرة جعلت منه علامة فى تاريخ الفن ونموذجًا للفنان الإنسان الذى استطاع التأثير فى كل من حوله.

واستطاع الفنان الكبير حسن حسنى الإبداع فى كل الأدوار الكوميدية أو التراجيدية التى قام بها لذلك أطلق عليه لقب الجوكر وأطلق عليه الكاتب الكبير موسى صبرى لقب القشاش، وتنوعت أدواره بين الأب الطيب، تاجر المخدرات، القاتل، والوصولى ورجل الأعمال الفاسد، الضابط، وغيرها، ويمتلك القدرة مع كل هذا التنوع لإقناعك بكل شخصية يؤديها ويمكنه أن يضحكك ويبكيك بنفس القوة والإتقان.

ومع الذكرى الأولى لرحيل جوكر الفن انفرد الخليج 365 بلقاء حصرى فى بيته ومع زوجته وابنه تعرفنا خلاله عن الكثير من الجوانب الغائبة والتى لا يعرفها الكثيرون عن حياة هذا الفنان المبدع الذى كان يشع بهجة وحب وأبوة على كل من حوله، وكيف كان فى حياته الطبيعية والخاصة لا يقل جمالاً وبهجة وحنانًا وحبًا عن الكثير من الأدوار التى جسدها ، بل يزيد، وكيف استطاع أن يحقق بهذه الصفات أصعب المعادلات الإنسانية وأن يجتاز الكثير من الصعاب والألام والأحزان.

بمجرد النظر إلى جدران البيت تستطيع أن تدرك كم المحبة الغامرة والأبوة التى غمر بها الفنان حسن حسنى كل من حوله، زوجته وأبنائه وأحفاده وأبناء زوجته.

جمع الفنان حسن حسنى فى بيته بين أبنائه "هشام وفاطمة وابنته الراحل رشا، وأحفاده" وبين أبناء زوجته "مصطفى وإنجى أشرف فهمى" اللذين رباهما لمدة 26 عاماً وتعلقا به منذ كان عمرهما لا يتجاوز 4 ، 8 سنوات.

وقال هشام حسن حسنى فى حواره لليوم السابع: "لم نشعر بأى اختلاف بيننا وكان اهتمام أبى بنا جميعا واستطاع أن يزرع الحب والإخوة بيننا جميعاً حتى الأحفاد تربطهم جميعاً علاقة إخوة وحب وترابط كبيرة".

وتحدث الابن عن علاقة الفنان حسن حسنى بأحفاده قائلاً :" كانوا قريبين منه جدا ولا يرفض لهم طلباً وكان بالنسبة لهم أقرب من أمهاتهم وأبائهم يلجأون إليه دائماً ويجتمعون حوله دائماً".

ويعرض الخليج 365 عددا من الصور الخاصة والحصرية التى تنشر لأول مرة من الحياة الخاصة لجوكر الفن مع أفراد عائلته توضح كيف كان نهراً للعطاء والحب والحنان غمر كل من حوله بفيض من المحبة.