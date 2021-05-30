شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي المقدم عن دورها بـ "الاختيار 2": مساحة الدور مش كبيرة لكن التأثير أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجعت الفنانة إنجي المقدم كواليس تقديم شخصية نادية بالجزء الثاني من مسلسل "الاختيار 2"، مؤكدة على أن مساحة دورها على الورق لم تكن كبيرة، إلا أنها وافقت لعلمها أن التاثير سيكون كبير، قائلة في تصريحاتها لـ"الخليج 365": "حينما عرض علي الدور وافقت بالتأكيد لأنني أعلم أن المشاركة في مسلسل الاختيار شرف كبير".

وأضافت: "بالإضافة لاهتمام القائمين على العمل لإظهار جوانب إنسانية في حياة الضباط، ودور زوجاتهم الكبير في تحمل المسئولية، كما وجدت في السيناريو خط درامي مميز بعلاقة زكريا الذى يجسد دوره "كريم عبد العزيز" ونادية زوجته، وبالتالي رأيت أن التأثير سيكون أكبر من حجم الورق، وهو ما حصل بالفعل".

وشارك انجي المقدم فى مسلسل "هجمة مرتدة" أيضاً بجانب مشاركتها فى "الاختيار 2"، حيث أن العمل الأول من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من: أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل .

فى حين مسلسل مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.